Pedullà: «Inter-Real Madrid? Sbagliati i cambi! La prossima già decisiva»

Inter-Real Madrid è andata in scena questa sera a San Siro. Nonostante una grande prestazione, i nerazzurri sono usciti sconfitti con un gol nel finale (vedi articolo). In collegamento con Sportitalia Mercato, il giornalista Pedullà ha analizzato l’incontro e le scelte di Inzaghi.

SOSTITUZIONI – Alfredo Pedullà ha commentato Inter-Real Madrid, questa la sua visione sul match: «Indipendentemente dalla beffa, i cambi hanno fatto la differenza. Quelli di Carlo Ancelotti sono stati illuminati, quelli di Simone Inzaghi no. L’Inter aveva giocato da sette fino a quel momento, per cui in ogni caso il pareggio sarebbe stato più giusto. La sconfitta dello Shakhtar Donetsk aiuta l’Inter, però adesso c’è lo Sheriff Tiraspol che spariglia le carte e devi cercare subito di rimetterti dalla prossima, perché purtroppo quando perdi la prima, la seconda è già decisiva. Poi possiamo discutere della prestazione, però la seconda comincia già a essere uno spartiacque».