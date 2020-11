Pedullà: “Inter, è il Real Madrid più scarso degli ultimi 10 anni! Un dovere”

Alfredo Pedullà

Pedullà sostiene che l’Inter debba superare il turno in Champions League a prescindere, ritenendo i nerazzurri migliori del Real Madrid. Nel corso di “Sportitalia Mercato” il giornalista ha sparato a zero sui blancos, trovando rimpianti per il KO di Valdebebas di due settimane fa.

VINCERE SÌ O SÌ – Alfredo Pedullà non ha dubbi in relazione alla ripresa delle attività internazionali dopo la sosta. Secondo lui l’Inter deve andare agli ottavi di finale di Champions League: «Ci sono le condizioni per farlo. Il Real Madrid è quello più scarso degli ultimi dieci anni. Senza Sergio Ramos, se non dovesse recuperare, è una partita dove l’Inter ha il dovere di fare risultato. Già all’andata, sul 2-2, aveva la partita in pugno con due grandi occasioni: l’ha persa per delle amnesie difensive. Sono convinto che l’Inter abbia tutto per poter ribaltare».