Pedullà: «L’Inter può lavare una ferita con lo scudetto. Juventus preoccupante»

Alfredo Pedullà

Pedullà ha messo a confronto Inter e Juventus, sia in relazione al campionato sia alla Champions League. Il giornalista, nel corso di “Sportitalia Mercato”, ha detto che con la vittoria della Serie A Conte supererebbe l’uscita dai gironi.

ELIMINAZIONI ANTICIPATE – Le italiane in Champions League, dopo l’uscita di oggi dell’Atalanta (vedi articolo), saranno zero ai quarti di finale a meno di un improbabile miracolo della Lazio. Per Alfredo Pedullà è un fallimento del calcio italiano: «Se Juventus e Inter dovessero uscire ai quarti faremmo un discorso diverso. Così è imbarazzante. L’Inter poteva lavare quella ferita sanguinosa dell’uscita clamorosa (dai gironi di Champions League, ndr) soltanto vincendo lo scudetto. Se dovesse essere, come credo sia, Antonio Conte porterebbe a casa un risultato importante. L’assuefazione della Juventus, che non si pone una domanda e sembra quasi tutto come fosse regolare, per me è la cosa più preoccupante».