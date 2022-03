Pedullà: «Inter, prossime 2 gare da non sbagliare. Inzaghi? Un solo errore»

Alfredo Pedullà, in collegamento su Sportitalia, ha analizzato le due prossime parte dell’Inter in campionato. Poi si è concentrato sul tecnico nerazzurro Inzaghi

FATTI ED ERRORI − Pedullà si esprime in merito ad Inzaghi: «Non cita lo Scudetto Simone Inzaghi in conferenza stampa? Forse una dimenticanza. Forse si è voluto togliere un sassolino dalla scarpa. Si rende conto che la frenata delle ultime settimane ha inciso. I fatti ora sono due contro la Fiorentina e dopo la sosta con la Juventus. Due partite che l’Inter non può sbagliare. Penso che uno degli unici errori fatto da Simone Inzaghi si riferisca al Derby quando ha fatto tre cambi in contemporanea. Uno forzato, gli altri due no. C’erano delle certezze che lui ha smontato».