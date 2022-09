Pedullà: «Inter, problemi societari incidono! Inzaghi distratto dal mercato»

Pedullà interviene in collegamento a Sportitalia per parlare della “crisi” dell’Inter. Secondo l’opinionista, il problema dei nerazzurri è la società e la gestione del mercato. Il giornalista si espone in difesa di Simone Inzaghi, le cui richieste non sono state del tutto accontentate durante la sessione estiva di mercato.

GESTIONE SBAGLIATA – Alfredo Pedullà, in collegamento con Sportitalia Mercato, esprime il proprio parere sulle difficoltà riscontrate dall’Inter negli ultimi tempi. L’opinionista si limita ad analizzare la situazione da un punto di vista psicologico. Ecco quanto affermato: «Riguardo a Simone Inzaghi ci sono degli errori e, sicuramente, può aver sbagliato qualcosa, come tenere fuori Nicolò Barella. Però resto di un’idea: una stagione deve essere preparata bene. Una stagione è gestione, gestione delle situazioni esterne e del mercato. Per me queste cose incidono sulla squadra, perché vai in campo confuso. Poi c’è il campo e io non entro in questi dettagli. Però si è capito subito che quest’estate, dopo che hai centrato cose importanti, poi tu, proprietà, ti sei perso nei meandri di tutti questi problemi. Più 60, più 70, più 90. Tutte queste cose incidono molto anche sulla mentalità di chi va in campo. Ieri l’Inter è stata una squadra che ha subito. Milan Skriniar ancora devi recuperarlo e sono cose che incidono sul morale degli altri».

STRASCICHI DEL MERCATO – Pedullà si espone anche in difesa di Simone Inzaghi (vedi focus). Secondo l’esperto di mercato, il tecnico dell’Inter ha accusato le problematiche riscontrate durante la finestra estiva di mercato: «Basta pensare che alla fine di ogni amichevole dell’Inter si discuteva sempre di mercato. Simone Inzaghi parlava di mercato perché era distratto da altre cose. E queste cose te le sei portate fino a sei giorni dalla fine del mercato. Perché era lui che parlava e chiedeva di queste cose. Io non voglio fare l’avvocato di Inzaghi, questo non è un alibi, però lui parlava di queste cose, che dovevano essere il nostro pane e non il suo. Quindi, ciò significa che qualcosa non stava andando per il verso giusto».