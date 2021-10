Pedullà: «Inter, il problema sta dietro! Errore de Vrij inconcepibile»

Pedullà vede nella difesa i problemi dell’Inter in questo inizio di stagione. In collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, il giornalista critica de Vrij per la prova col Sassuolo dove ha rischiato con un retropassaggio di far espellere Handanovic.

MALE IN DIFESA – Alfredo Pedullà valuta l’Inter alla pausa: «Il pro è Edin Dzeko, che secondo me era stato accolto anche con un po’ di diffidenza. Dopo Inter-Real Madrid ricordo alcune critiche che si doveva pensare al mercato di gennaio, invece il problema sta dietro. Subisce troppo, prende troppi gol: ha ballato tantissimo tra fine primo tempo e inizio secondo tempo (col Sassuolo, ndr). Questo è un punto a sfavore di Simone Inzaghi. Quello che ha fatto Stefan de Vrij non è concepibile: gli errori dei singoli comportano tante sofferenze e lì bisogna prestare un’attenzione diversa. L’Inter non può prendere tutti quei gol per disattenzioni dei singoli».