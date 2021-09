Pedullà: «Inter, problema Handanovic sarà risolto. Non va amplificato»

Pedullà è sicuro che l’Inter, a breve, prenderà in esame la situazione Handanovic e troverà un nuovo portiere. In collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, il giornalista ha anche analizzato il girone di Champions League.

LA VALUTAZIONE – Così Alfredo Pedullà sul girone di Champions League: «Secondo me l’Inter ha un vantaggio rispetto al Milan, e spero passino tutte e due. Dovendo giocare con lo Sheriff, che ha davanti, nelle prossime due partite ha la possibilità di colmare. Questa classifica la mette nelle condizioni di passare: se fa il suo con lo Sheriff recupera. L’Inter in campionato secondo me ha già dimostrato, l’importante è che non venga amplificato il problema Samir Handanovic che verrà risolto nella prossima estate. Rispetto alle situazioni nefaste, che tutti prevedevamo, sta facendo cose eccellenti».