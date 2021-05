L’Inter ha rescisso il contratto con Conte e, in tarda serata, ha visto sfumare Inzaghi che rinnova con la Lazio (vedi articolo). Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, rilancia il nome di Mihajlovic vedendo Allegri verso la Juventus.

POCHE OPZIONI – L’Inter ora si trova nella difficile situazione di trovare un sostituto all’altezza per Antonio Conte. Secondo Alfredo Pedullà le alternative scarseggiano: «Bisogna andare a fare una scrematura su pochi allenatori. C’è il discorso legato a Massimiliano Allegri, che è sempre una suggestione legata all’Inter. Però io mi chiedo: Allegri, con un paio di cessioni e rispetto a una rifondazione che prevede problemi economici, aveva fatto una scelta tendente alla Juventus. Poi, se stamattina Allegri si sveglia diversamente, vediamo. Ma direi ancora Juventus adesso. Per l’Inter? È rimasto Sinisa Mihajlovic… Oppure deve cambiare filosofia: dal 3-5-2 andare su uno che fa 4-3-3 o un altro sistema».