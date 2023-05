Pedullà: «L’Inter la più in forma di tutte, ma per la Roma è decisiva»

Roma-Inter è uno dei tre big match della trentaquattresima giornata, insieme a Milan-Lazio e Juventus-Atalanta. Pedullà si concentra sulla sfida della capitale

DECISIVA − In collegamento su Sportitalia, Alfredo Pedullà non ha dubbi sulla gara dell’Olimpico: «Roma-Inter è decisiva per la Roma, Milan-Lazio è decisiva per il Milan. La Roma deve non perdere perché altrimenti si metterebbe davvero nei guai. Roma? Emergenza che c’è è amplificata da quello che sta dicendo Mourinho. Certe parole sono un attentato alla società. L’Inter in questo momento è la squadra che sta meglio, ma per la Roma è fondamentale».