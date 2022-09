Pedullà: «Inter, passati da Hakimi-Perisic a Darmian-Dimarco! Lo paghi»

Alfredo Pedullà ha parlato sul problema fasce all’Inter con il confronto fra le vecchie ali Hakimi-Perisic e le nuove Darmian-Dimarco che col Torino potrebbe giocare dal 1′

NUOVA DIMENSIONE − Pedullà dice la sua sul problema fasce in casa Inter: «Onestamente siamo passati da Hakimi-Perisic a Darmian-Dimarco più Gosens fuori forma. Come mai? Da spiegare che Hakimi è stato sacrificato per il bilancio e che Gosens non sia stato responsabilizzato prima. La differenza è sostanziale. Vero che Dimarco mette delle belle palle in mezzo ma il rendimento di Perisic era tutto: sia cross che finalizzazione. Alla fine dei giochi, poi tutto ciò lo paghi». Così a Sportitalia.