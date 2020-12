Pedullà: “L’Inter parte 1-0, ma Real Madrid fragile! Da vedere, un augurio”

Condividi questo articolo

Alfredo Pedullà

Pedullà non è certo che il Real Madrid possa riuscire a non pareggiare con il Borussia Monchengladbach. Il giornalista, intervenuto in collegamento da Roma durante “Sportitalia Mercato”, ha parlato delle possibilità di qualificazione dell’Inter.

CHI PASSA? – Il Gruppo B si è rivelato il più complesso di tutta questa Champions League. Alfredo Pedullà passa in rassegna i punti deboli delle rivali: «Il Real Madrid è una squadra fragile, il Borussia Monchengladbach è una squadra scarsa dietro, lo Shakhtar Donetsk è una squadra con dei limiti enomi nei primi trenta metri. L’Inter, nonostante tutto, parte 1-0 con Romelu Lukaku. Adesso bisogna vedere, con la fragilità del Real Madrid, se questo gol dovesse arrivare come potrebbe incidere sulla gara di Madrid. Un conto è se dici, a parole, di voler arrivare primo, un altro se capisci che l’Inter è in vantaggio e non puoi rischiare di uscire dalla Champions League. Non ci sono dubbi che le partite vadano giocare, ma questo Real fragile in qualche modo può essere condizionato. Mi auguro che l’Inter sblocchi al 60′ e poi vinca 2-0, e che il Real pensi di poter essere eliminato in caso di pareggio dello Shakhtar Donetsk. L’Inter batte lo Shakhtar Donetsk, mi auguro che il Real Madrid faccia il suo e anche al 40% vinca, perché è più forte».