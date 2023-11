Pedullà: «Inter, pareggio che vale la vittoria! Sanchez mi è piaciuto»

Alfredo Pedullà dice la sua sulla prestazione dell’Inter e sull’atteggiamento che dimostra Simone Inzaghi. Ecco il pensiero dell’opinionista dopo la sfida pareggiata nel secondo tempo contro il Benfica.

VALUTAZIONI – Nonostante alcune imperfezioni e tanti volti “nuovi” Alfredo Pedullà è soddisfatto di quanto ha dimostro l’Inter contro il Benfica. Il giornalista lo afferma nel corso di “Sportitalia Mercato”: «Con degli esperimenti che non sono riusciti ma abbastanza comprensibili. Klaassen e Bisseck non hanno reso. Audero ha fatto una buona partita, secondo me da sufficienza. Poi l’Inter la partita l’ha ripresa ed è normale quando hai ripristinato la normalità. Thuram è entrato e ha fatto la differenza, come anche Barella. Sei tornato ad essere per il 70% l’Inter che non eri nel primo tempo. Però sinceramente non me la sento di condannare un difensore come Bisseck, che ad un tratto fa il titolare e Klaassen che aveva un minutaggio minimo. È un pareggio che vale la vittoria. Anche se avessi perso, col pareggio della Real Sociedad, è sempre il prossimo scontro diretto ad essere dalla tua parte in caso di vittoria. Quindi credo che alla fine il bicchiere sia al 70% pieno. Oggi secondo me ha fatto molto bene Sanchez, indipendentemente dal rigore. Mi piacciono molto le parole di Inzaghi, che si mette sempre in discussione e non cerca alibi. Mi sembra che Inzaghi abbia un passo in più, rispetto a Pioli, da questo punto di vista. Immagino che volesse dire che doveva fare qualche scelta diversa. Mi piace questo atteggiamento».