Pedullà: «Inter, out Brozovic? C’è Asllani. Perché adattare altri giocatori!»

Alfredo Pedullà, in collegamento su Sportitalia, ha parlato delle prossime partite dell’Inter che i nerazzurri dovranno giocare senza Brozovic. Il giornalista non vede altro che Asllani

RISCATTO − Pedullà non ha dubbi sulle prossime due partite dell’Inter: «L’Inter deve riscattarsi. Roma e Barcellona sono gare decisive, non solo importanti. Una squadra come l’Inter non può arrivare alla prima sosta del campionato con 3 sconfitte, tante per una squadra che deve vincere lo Scudetto. Spero giochi Asllani visto che l’hanno preso per sostituire Brozovic. Non vedo il perché si debba fare altri esperimenti e adattare giocatori».