Pedullà: “L’Inter non dovrebbe fare mercato! Su Kolarov una spiegazione”

Condividi questo articolo

Alfredo Pedullà

L’Inter, secondo Pedullà, farebbe meglio a non fare mercato a gennaio. Il giornalista, che nel corso di “Sportitalia Mercato” ha spiegato i dettagli della cessione di Nainggolan (vedi articolo), ha criticato più Conte che la società per alcune situazioni. In particolare Kolarov.

LA PROVOCAZIONE – Alfredo Pedullà è critico: «Dal mio punto di vista l’Inter non dovrebbe fare mercato, perché è uno schiaffo alla miseria che c’è in giro. Poi qualcosa ci sarà. Gervinho può arrivare se va via Andrea Pinamonti, che guadagna tanto. La mia provocazione ha una fondatezza, perché è coperto in tutti i reparti. Deve fare solo il campionato l’Inter. Ivan Perisic non ha trovato mercato dopo aver vinto tutto con il Bayern Monaco. Io penso che debba essere data una spiegazione su Aleksandar Kolarov: l’ha preso per fare il terzo centrale e adesso è fuori dai radar».