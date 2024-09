Pedullà: «Inter non aveva fame. Inzaghi, lavoro su un aspetto»

Alfredo Pedullà si unisce al collega di Sportitalia e non si trova d’accordo con le critiche a Simone Inzaghi. L’Inter ha un altro problema secondo il giornalista.

POLEMICA – Alfredo Pedullà ha notato altri problemi che vanno oltre Simone Inzaghi: «Siamo tornati al 2022. C’è questo rischio comunque, io nel becero ho letto alcune cose. Critiche sui cambi e su tutto il resto. Io penso che sia soltanto stata questione di una squadra senza fame. L’Inter non l’aveva, che possa essere responsabilità dell’allenatore è vero. Non ci sono dubbi, ma non è che tu li possa controllare minuto per minuto. L’Inter sembrava una squadra dalla pancia piena, se lo fai in un derby paghi dazio in 20 minuti. Mentalmente parti con uno svantaggio psicologico, quello è stato il problema».

Inter, il problema principale per Pedullà

LAVORO – Pedullà crede che l’allenatore nerazzurro possa seguire un obiettivo nello specifico: «Inzaghi fa i cambi a Monza per il Manchester City e fa assolutamente bene. Ciò che rimane sbagliato è l’approccio, sia a Monza che con il Milan. Non in Inghilterra, dove fai una grande partita. Credo che Inzaghi debba lavorare sull’atteggiamento dei giocatori, che hanno pensato che l’unica partita che contasse delle tre in quella settimana fosse quella di Champions League»