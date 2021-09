Pedullà: «Inter, no allarmismi ma la classifica dà ultimatum. Può giocarsela»

Pedullà sostiene che l’Inter debba premere contro lo Sheriff, ora clamorosa capolista a punteggio pieno, per passare il girone di Champions League. Il giornalista, in collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, segnala come i bonus siano finiti.

ULTIMA CHANCE – Alfredo Pedullà non vede altri calcoli: «L’Inter non può sbagliare le prossime due con lo Sheriff. Con sei punti nelle prime due e vittoria a Madrid se fanno un pari con l’Inter nelle due che devono fare possono giocarsela fino in fondo. Simone Inzaghi dice che è stata una partita strana ed è vero, ma per colpa dell’Inter: pur dando tutti i meriti allo Shakhtar Donetsk l’Inter doveva aggredire. In Champions League non puoi pensare di fare una partita un po’ così: sembrava una partita di Antonio Conte, che prima o poi pensavi che l’avrebbe fatto e invece non succede. Non fai allarmismi perché sei alla seconda giornata, ma se guardi la classifica devi fare ultimatum. Dal prossimo giro non puoi sbagliarne più una delle prossime».