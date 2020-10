Pedullà: “Inter nessun processo, constatazioni. Eriksen, spero tre di fila”

Alfredo Pedullà

Pedullà prova a rimandare il discorso sull’Inter. Il giornalista, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, valuta il momento non certo eccellente dei nerazzurri e si augura di rivedere Eriksen anche nelle prossime partite.

IN ATTESA DI GIUDIZIO – Alfredo Pedullà non infierisce sull’Inter: «Nessun processo, soltanto delle constatazioni. Purtroppo della partita bisogna parlare, perché bisogna trovare un assestamento nelle scelte che vanno fatte. Ci sono delle cose che bisogna capire: io spero di vedere Christian Eriksen per altre tre partite di fila. Se lui deve giocare una partita da 6 sicuramente hanno giocato meglio altri. Complimenti a Matteo Darmian per come ha esordito, ma dalla storia di Eriksen mi auguro se ne esca con la libertà di Antonio Conte di fare una scelta definitiva. Questo in attesa di gennaio».