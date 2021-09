Pedullà: «Inter, nessun appunto. Attaccante? Dzeko non era prima scelta»

Pedullà vede bene l’Inter nonostante la sconfitta di mercoledì sera in Champions League contro il Real Madrid. Da parte del giornalista, in collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, arriva però un appunto sull’attacco e su Dzeko.

ATTACCO SPUNTATO – Alfredo Pedullà ritiene che si pensava di fare qualcosa di diverso dopo l’addio di Romelu Lukaku: «L’Inter ha cercato l’attaccante che, dal suo punto di vista, invoca. Edin Dzeko non segna più come prima? La tendenza è quella ma il campionato è lungo. La prima scelta era Duvan Zapata, poi non è stato possibile prenderlo e ha preso Joaquin Correa su scelta di Simone Inzaghi».

SCONFITTA CASUALE – Pedullà non condanna il KO col Real Madrid: «Non me la sento di muovere un appunto all’Inter. È stata una partita che, se non ci fosse stato Thibaut Courtois, l’Inter non l’avrebbe sicuramente persa. Ha giocato per settanta minuti bene, ha avuto un calo e in condizioni di normalità Dzeko fa gol pur non essendo un attaccante da diciotto gol. Per me è una promozione e non una sconfitta».