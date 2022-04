Pedullà: «Inter e Napoli possono fare filotto. Per Inzaghi un solo ostacolo»

Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per Sportitalia mercato, ritiene che Inter e Napoli potrebbero vincerle tutte da qui fino a maggio in base al calendario. Poi, individua un solo ostacolo contro la squadra di Inzaghi

FILOTTO − Secondo Pedullà, due squadre possono vincere tutte da qui a fine stagione: «La favorita per me è legata al calendario di Inter e Napoli. Potrebbero vincerle tutte, con le due squadre che possono arrivare a 87. L’Inter ha una gara in meno. Sia gli azzurri che i nerazzurri sono in grado di vincerle tutte. Possono fare questo filotto, l’Inter ha un vero grande ostacolo che è la Roma».