Pedullà: «Inter, il Napoli non dev’essere un alibi! Dovevi fare il tuo fino in fondo!»

Pedullà dice la sua sulla situazione dell’Inter e sui punti di differenza che in campionato la separano dal Napoli. Ecco il pensiero avanzato dal giornalista nel corso del suo collegamento con “Aspettando il weekend” a Sportitalia.

ALIBI – Alfredo Pedullà sembra deluso dall’atteggiamento dell’Inter in campionato. Il giornalista, in collegamento nel corso della trasmissione “Aspettando il weekend” di Sportitalia, afferma: «Le dichiarazioni di Beppe Marotta? Fanno parte della prassi. Ha detto quello che avrebbe detto qualsiasi amministratore delegato. È normale che non può essere contento di un percorso in campionato in cui si contano 7 sconfitte. Il Napoli, ormai, è diventato un alibi per tutti. È vero, sta facendo un altro campionato, ma non è normale che le altre squadre abbiano lasciato così tanti punti. Tu, Inter, intanto, fai il tuo fino in fondo. Abbiamo quasi sempre difeso Simone Inzaghi ma il campionato è una questione di coerenza e continuità. L’Inter secondo me avrebbe dovuto almeno avere 56 punti. Lì, a quel punto, poi avresti potuto dire che ci hai provato ma che il Napoli è più avanti. Almeno una delle due milanesi dovranno concentrarsi molto sul campionato dopo il risultato di stasera fra Napoli e Lazio (vedi report)».