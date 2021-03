Pedullà: «Inter martello pneumatico! Una partita per volta come in guerra»

Alfredo Pedullà

Pedullà ritiene che l’Inter stia andando a completare il discorso campionato. Il giornalista, in collegamento da Roma per “Aspettando il weekend” su Sportitalia, non ha dubbi sul fatto che i nerazzurri siano favoriti per vincere la Serie A.

DECISI AL MASSIMO – Per Alfredo Pedullà c’è una parola d’ordine sul primato: «Consapevolezza. L’Inter è ormai un martello pneumatico: è una partita per volta come se fosse una tripla guerra che sai già come andrà a finire. Adesso è nelle sue mani, Antonio Conte ha risolto i problemi e le incomprensioni tattiche con Christian Eriksen. Nella sofferenza io ho visto una squadra che ha saputo farcela: guarda la partita d’andata col Parma, sembrano due emisferi diversi. Aveva avuto un blackout, era andata sotto di due gol e poi l’aveva ripresa alla fine. Qui ha avuto il controllo tutta la partita: mi sembra una differenza essenziale».