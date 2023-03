Pedullà: «L’Inter è malata! Non mi spiego la gestione Asllani. Su Conte…»

Pedullà va giù pesante sull’Inter dopo la sconfitta contro lo Spezia. Il giornalista, in collegamento su Sportitalia, parla della gestione di Asllani da parte di Inzaghi e dell’eventuale ritorno di Conte sulla panchina nerazzurra. Di seguito le dichiarazioni dell’opinionista nel corso della trasmissione “Aspettando il Weekend”.

ALLARME – Alfredo Pedullà si scaglia contro l’Inter dopo la sconfitta in trasferta. Il giornalista, nel corso della trasmissione di Sportitalia, afferma: «Questa sconfitta è allarmante perché l’aggravante di stasera è che hai fatto tu la partita. Hai preso un gol, sei riuscito a pareggiare ma non mantenuto il vantaggio. Questi sono dei comportamenti da squadra malata, che ha dei problemi enormi. Per gli altri la corsa Champions League diventa sempre più affascinante. Questo ballottaggio non te lo puoi permettere. La gestione di Kristjan Asllani da parte di Simone Inzaghi non si spiega. Soprattutto quando devi farlo giocare solo per 15-20 minuti e fai entrare Roberto Gagliardini. Possiamo anche sorpassare tutte le altre situazioni, però, se Asllani non può fare neanche 15 minuti allora i quei 14 milioni meglio che li lasciamo ad Empoli. Questo organico dovrebbe lottare fino all’ultima giornata per lo scudetto. Se l’Inter perde gli scontri diretti lo posso accettare ma che perda con squadre medio-piccole è una cosa inaccettabile. Antonio Conte? Lui vuole tornare quindi ti potrebbe chiedere un ingaggio diverso da quello che prende a Londra. Certo, poi devi vede che tipo di giocatore chiede e, lì, credo che non cambierebbe. Comunque l’Inter potrebbe andare anche sulla traiettoria di José Mourinho per quei soldi lì».