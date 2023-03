Pedullà: «Inter, Lukaku e Brozovic influito negativamente. Rischi di…»

Pedullà continua a dirsi insoddisfatto della stagione dell’Inter e, in particolare, del rendimento di Lukaku e Brozovic. Dopo il parere espresso sul futuro della panchina interista (vedi articolo) e di altri giocatori (vedi articolo), ecco le altre dichiarazioni del giornalista in collegamento su Sportitalia.

FUORI DAI RADAR – Alfredo Pedullà dice la sua sull’Inter e sul rendimento stagionale di alcuni giocatori. Così il giornalista nel corso della trasmissione di Sportitalia: «Sono troppe le sconfitte. Io penso che l’organico dell’Inter sia importante e forte. Poi è vero che quest’anno il Napoli è ingiocabile ma non può diventare l’alibi di tutti. Ci sono anche delle cose positive, però in campionato dovrebbe avere almeno otto o nove punti in più. Per me a giugno qualcuno si fa male di brutto tra le prime quattro, a maggior ragione se la Juventus dovesse rientrare nella corsa. Romelu Lukaku ha influito sul rendimento dell’Inter? Non solo lui. Marcelo Brozovic è finito fuori dai radar. A me sembra ieri che dicevamo che il suo fosse uno dei rinnovi imprescindibili e, invece, lui forse è uno dei primi tre che andrà via in estate. Solo un allenatore al mondo è stato in grado di ottenere da Lukaku il massimo, ed è stato Antonio Conte. Se all’Inter oggi dovessimo fare un esame, reparto per reparto, scopriremmo che ci sono da fare almeno cinque o sei cose».