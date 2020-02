Pedullà: “Inter-Ludogorets allenamento, Conte ne cambia 8/9! Juventus…”

Inter-Ludogorets vedrà i nerazzurri ripartire dallo 0-2 dell’andata sette giorni fa a Razgrad. Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, ritiene ci saranno tantissimi cambi in formazione stasera (ore 21) da parte di Conte rispetto al derby d’Italia contro la Juventus.

A TRE GIORNI DAL BIG MATCH – Secondo Alfredo Pedullà per Antonio Conte la partita con la Juventus è più importante di Inter-Ludogorets. Il tecnico ieri lo ha escluso, ma per il giornalista c’è una priorità: «La testa è già a Torino, è normale che sia così. Otto o nove su undici (in Inter-Ludogorets, ndr) saranno diversi, non avrà Lautaro Martinez per squalifica. Giocherà Romelu Lukaku, potrà far giocare Sebastiano Esposito venti minuti. Non rischierà chiaramente Samir Handanovic, giocherà con una difesa a tre completamente diversa da quella di Torino. Ha la possibilità di pescare nella famosa rosa che gli hanno allargato a gennaio, facendogli il mercato soprattutto per quanto riguarda gli esterni. Può giocare con Cristiano Biraghi, che nelle ultime settimane aveva lasciato il posto ad Ashley Young. È un allenamento a porte chiuse, è normale che quando ha un risultato a favore e una rosa extralarge Conte può sbizzarrirsi cambiandone otto-nove rispetto alla formazione di Torino».