Pedullà: «Inter-Juventus la partita di Vidal! Dzeko assegno in bianco»

Pedullà lancia Vidal in vista di Inter-Juventus di domani. In collegamento da Roma per Aspettando il weekend su Sportitalia, il giornalista ritiene che il cileno debba giocare dal 1′. Nessun dubbio su Dzeko.

AVVICINAMENTO – Alfredo Pedullà parla di Inter-Juventus: «Per chi conta di più? Per entrambe, ma sarebbe banale dirlo. È più importante per la Juventus, ma è importantissima per l’Inter. La Juventus è più indietro rispetto all’Inter, non di tanto perché adesso ha recuperato ma le altre non si sono fermate. Tre punti di differenza non sono tantissimi rispetto a qualche settimana fa, l’Inter ha pareggiato qualche partita e perso con la Lazio».

DI PUNTA – Pedullà si sposta sul precedente numero 9 dell’Inter e su quello di oggi: «Romelu Lukaku forte solo in Italia? Adesso è diventato un brocco all’improvviso, andiamo avanti… Edin Dzeko? Da quando è andato via dal Wolfsburg ha sempre fatto il suo, come minutaggio e rendimento. Lo voleva il Chelsea, lo voleva la Juventus e lo volevano tutti i top club: ci sarà un motivo. È un attaccante innanzitutto completo, non è egoista, è un grande professionista e può giocare con chiunque. È un assegno in bianco, ha parlato con entusiasmo e detto di voler giocare per altri cinque anni».

TITOLARE! – Per Inter-Juventus di domani c’è un ballottaggio fra Arturo Vidal e il recupero Hakan Calhanoglu. Pedullà non ha dubbi e promuove il cileno, uno degli ex e in gol a gennaio: «Dalla Juventus fu mandato via per atteggiamenti e comportamenti che non erano piaciuti. Poi li ha avuti anche dopo, e fa parte anche un po’ del suo DNA che non voglio giudicare. Le sue motivazioni sono alte, è reduce da un gol in Champions League e sta bene. Questa è la partita di Vidal, ma io non sono Inzaghi e alla fine giocherà Calhanoglu».