Pedullà: «L’Inter ha dei contenuti per andare in fondo. Problemi per le altre»

Per Pedullà l’Inter può essere la principale favorita per vincere la Serie A. Secondo il giornalista le altre squadre, a differenza dei nerazzurri, hanno qualche problema da risolvere anche nel mercato di gennaio. Queste le sue parole da Sportitalia Mercato.

UNA SU TUTTE – Alfredo Pedullà trova un vantaggio per Simone Inzaghi: «L’Inter è la squadra che nell’ultimo periodo ha dimostrato di avere tutti i contenuti tecnico-tattici per poter andare fino in fondo. L’Inter non è detto che faccia mercato a gennaio, anzi non ci sono trattative avanzate. Si sta concentrando sui rinnovi di contratto. Gli altri più o meno hanno tutti dei problemi: il Milan ha il problema del difensore centrale, la Juventus ha altri problemi da risolvere, il Napoli ha il problema della pseudo Coppa d’Africa – dico pseudo per gli infortuni – e forse qualcosa deve fare. L’Inter mi sembra normalizzata, competitiva, convinta, furiosa e continua».