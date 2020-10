Pedullà: “Inter, il grande acquisto sarebbe arrivato solo in un caso. Voto…”

Alfredo Pedullà

Pedullà promuove l’Inter, nonostante non sia arrivato il grande acquisto a centrocampo. Il giornalista, in collegamento da Roma nel corso di “Sportitalia Mercato”, ha dato un voto al mercato dei nerazzurri.

PIÙ CHE BUONO – Questa la valutazione di Alfredo Pedullà: «Inter 7.5. Per me ha fatto un mercato molto importante, con un equilibrio sui conti decisivo. Non può regalare i cartellini agli altri, avrebbe fatto il grande acquisto solo se avesse ceduto uno tra Christian Eriksen e Marcelo Brozovic».