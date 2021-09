Pedullà: «Inter, la fortuna è avere lo Sheriff subito! Può annullare gap»

Dopo due giornate di Champions League l’Inter ha un punto mentre lo Sheriff, assoluta rivelazione, è a punteggio pieno (vedi classifiche). Secondo Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, per i nerazzurri è un bene avere ora i moldavi.

GIRONE OSTICO – Dopo la sosta per le nazionali la Champions League proseguirà col doppio impegno con lo Sheriff: il 19 ottobre a Milano, il 3 novembre a Tiraspol. Per Alfredo Pedullà il calendario dà una mano: «L’Inter ha, tra virgolette, la fortuna di prendere lo Sheriff subito. È la rivelazione di quel girone, ma è una situazione che per l’Inter se indovina queste due partite annulla il gap».