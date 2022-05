Pedullà: «L’Inter con l’Empoli non penserà ma poi pregherà per Verona»

Alfredo Pedullà, in collegamento su Sportitalia mercato, si è espresso sulla lotta Scudetto con l’Inter che prima giocherà contro l’Empoli per poi sperare in un risultato favorevole da Verona domenica sera

EUROPA E SCUDETTO − Le parole di Pedullà sulla Champions League e sulla corsa Scudetto: «Prima di Inter-Real Madrid dicevamo che era il peggior Real Madrid degli ultimi 30 anni. Per me conta quello che trasmette l’allenatore. Mi auguro che gli allenatori a partire da Massimiliano Allegri dalla prossima stagione cambino mentalità. Se al posto del Real Madrid ieri ci fosse stata una squadra italiana, sul risultato di 0-1 a 7′ dalla fine, avrebbe aspettato solamente i titoli di coda. Scudetto? L’Inter non penserà e poi pregherà. Le carte ce l’ha il Milan, io credo che con l’Empoli farà quello che deve fare e poi si pregherà per l’errore del Milan a Verona».