Pedullà: «Inter, due risultati fortuiti! Cambiato il mondo? Tutto eccessivo»

Pedullà ritiene che il 2-2 di Genova con la Sampdoria e lo 0-1 col Real Madrid non intacchino il percorso dell’Inter. Il giornalista, ospite di Aspettando il weekend su Sportitalia, contesta chi ha criticato i nerazzurri in questa settimana.

NESSUN PROBLEMA – Per Alfredo Pedullà non c’è da disperarsi dopo questa settimana: «I due risultati dell’Inter sono stati fortuiti. A Genova aveva l’occasione di vincere, col Real Madrid ha perso come sappiamo: mi sembra tutto eccessivo. Siamo in un Paese in cui davvero con due risultati cambiano il mondo: la settimana scorsa Simone Inzaghi aveva trovato l’Inter, la formula era perfetta e non faceva rimpiangere Antonio Conte. Due partite e si dice di riaprire il mercato: mi sembra tutto eccessivo. Romelu Lukaku? È normale che gli manchi».