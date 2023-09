Pedullà: «L’Inter doveva prendere un quinto attaccante! Ma incidente»

Lautaro Martinez, Thuram, Arnautovic e Sanchez non bastano per l’Inter, secondo Pedullà. Per il giornalista era necessario trovare un quinto attaccante, per competere al meglio in tutte le competizioni.

REPARTO RIDOTTO – In collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, Alfredo Pedullà non trova preoccupazioni per Inter-Sassuolo 1-2: «Io lo vedo come un incidente di percorso e basta. La domanda è: l’Inter, considerato che Alexis Sanchez non ha fatto il ritiro, avrebbe dovuto prendere il quinto attaccante per affrontare tre manifestazioni? La risposta mia è sì. Sanchez, quando lo troverai, sarà pronto più avanti. Bisogna pensare che è stato fatto un mercato sul filo dell’euro in più o in meno. Poi io sinceramente non vedo tutti questi problemi, capisco si dica che bisogna giocare sempre con Lautaro Martinez e Marcus Thuram però non sono abituato a ragionare dopo una sconfitta. Altrimenti dovrei rivedere tutto quello che ho detto. Possono giocare Lautaro Martinez e Thuram per queste tre partite prima della sosta, Marko Arnautovic si può rompere a trentatré anni così come altri giocatori».