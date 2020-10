Pedullà: “Inter, in difesa non molte scelte per...

Pedullà vede una difesa obbligata per Conte nel derby Inter-Milan di sabato. Il giornalista, in collegamento da Roma nel corso di “Sportitalia Mercato”, ha dato le sue scelte per la stracittadina della quarta giornata di Serie A e rinviato a gennaio discorsi per completare la rosa.

I SINGOLI – Così Alfredo Pedullà: «Per quanto riguarda l’Inter manca l’ultimissimo stacco, e me lo aspetto anche nella sessione di gennaio. Cioè: se l’Inter aggiungesse un altro paio di pezzi, come credo sia nelle previsioni, sarebbe assolutamente competitiva. Il famoso Triplete arrivò dopo un’astinenza, però l’Inter è davvero a mezzo passo dalla definitiva competitività: ha fatto tutto quello che doveva fare. La difesa per il derby? Mi sembra che non abbia molte scelte: Danilo D’Ambrosio, Stefan de Vrij e Aleksandar Kolarov, è obbligato. Anche perché Andrea Ranocchia, avendo rifiutato il Genoa, è finito in basso nelle gerarchie. A centrocampo c’è Christian Eriksen in più, in difesa hai solo quelle scelte».