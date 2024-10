Pedullà: «Inter da 7 contro la Roma. Calhanoglu, no allarme!»

L’Inter ha superato l’ostacolo Roma allo Stadio Olimpico. Alfredo Pedullà abbassa le aspettative sui nerazzurri e ne spiega i motivi su Sportitalia.

OSTACOLI – 0-1 è il risultato dello Stadio Olimpico: Simone Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo nonostante i problemi fisici della squadra. Alfredo Pedullà dice la sua: «Per me a Roma c’è stata una buona Inter, da 7. Lo dico sinceramente. Ad oggi ho poco da dire all’Inter, se poi pensiamo di rivedere la squadra dell’anno scorso è impossibile, per tanti motivi. L’obiettivo era la seconda stella l’anno scorso, erano partiti forte, c’era una corsa meno agguerrita, quest’anno la fame va da un’altra parte e cala in campionato. A Roma ha subito poco, ha segnato, ha gestito il match, avrebbe potuto segnare nel primo tempo. Perdi Calhanoglu per 10 giorni, non ci sono tanti allarmi. In Champions League si può blindare la qualificazione con lo Young Boys: per entrare tra le prime 8 con 7 punti si è sulla rotta giusta»