Pedullà: «Inter con Pavard grande organico! Il problema resta il budget»

Pedullà in collegamento con gli studi di Sportitalia Mercato si è complimentato con il mercato dell’Inter citando anche quello che dovrebbe essere uno degli ultimi colpi, Benjamin Pavard. Pur avendo dei vincoli societari legati a un budget a detta sua inesistente da ormai diverse sessioni.

MERCATO CON VINCOLI – Alfredo Pedullà elogia il mercato dell’Inter nonostante i limiti: «Se valuto il mercato dell’Inter con Pavard che è un grande difensore, l’investimento di Bisseck, Frattesi che completa il centrocampo, due nuovi acquisti sulle fasce (Cuadrado e Carlos Augusto, ndr), Arnautovic che è un ottimo attaccante. Siamo alla ventesima sessione di mercato dove l’Inter non ha un budget per il mercato. La responsabilità di non è di Simone Inzaghi, che ha rinnovato pur conoscendo queste difficoltà. Quando l’Inter partirà da +60 milioni di budget senza dover fare cessioni, sarà la svolta definitiva dell’Inter. Per me i nerazzurri oggi hanno un grande organico. Sanchez è migliore dell’ultimo Correa, anche perché sono sicuro che Arnautovic per me farà bene con Lautaro Martinez».