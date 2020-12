Pedullà: “Inter, chiederei il risarcimento a Conte! Conosce solo tre numeri”

Alfredo Pedullà

Pedullà continua a essere piuttosto critico nei confronti di Conte. Il giornalista, in collegamento da Roma per “Aspettando il weekend” su Sportitalia, consiglia la società Inter di chiedere il risarcimento al tecnico per l’eliminazione dalla Champions League. E non solo.

CAMBIO DI ROTTA – Per Alfredo Pedullà potrebbero esserci novità su Christian Eriksen: «Io penso che giochi a Cagliari, giocherà Cagliari-Inter. Dicendo questo si è dato una martellata (Antonio Conte, ndr), perché mentre gli altri hanno cambiato modulo lui si è dimostrato impreparato. Dicendo questo si è fatto male da solo. Io dico che non dovrebbe andare in conferenza se deve dire certe cose, perché fa un danno a se stesso e al club. Gli altri hanno cambiato, era la bibbia per loro giocare in quel modo, mentre lui è rimasto lì impalato. Quindi qual è l’errore? Sempre il suo».

I DANNI – Pedullà va all’attacco: «Io, se fossi Suning, non farei mercato in entrata. Non lo trovo giusto: sono fuori dall’Europa, devono giocare Coppa Italia e campionato e hanno speso tantissimo per accontentare Conte. Io sinceramente non vedo la necessità di fare mercato a gennaio, con la squadra che anzi deve sfoltire, sia per una questione umorale, di giustizia. Non è possibile chiedere e non dare: quest’Inter gioca male».

DIFFICOLTÀ – Pedullà non vede stravolgimenti: «A gennaio non credo che l’Inter farà mercato. In difesa sono completi, sulle fasce ne hanno quattro o cinque, c’è Stefan de Vrij che sta rinnovando e blindando. Sono fuori dall’Europa League e dalla Champions League, con campionato e Coppa Italia io mi concentrerei su questo gruppo. Radja Nainggolan non può più restare, poi anche Matias Vecino ma non di più. L’Inter ha giocato una Champions League inguardabile, se fossi la proprietà gli chiederei il risarcimento danni. Conte conosce solo tre numeri: 3-5-2, il resto lui non lo sa. Con quei tre numeri ha fatto grandi cose, ma all’Inter non riesce a farli».