Pedullà: “Inter, che rimpianti! Conte sarebbe a -2 oggi. Gosens e Dzeko…”

Pedullà – giornalista di “Sportitalia” -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato”, commenta la classifica dell’Inter di Conte in Serie A dopo il poker di Ferrara. Dagli obiettivi stagionali a quelli di mercato, che possono chiamarsi Gosens e Dzeko

RIMPIANTI E OBIETTIVI – Dopo lo 0-4 Alfredo Pedullà guarda il bicchiere mezzo pieno: «Ci sono tanti rimpianti per l’Inter, per quanto successo nei finali contro Sassuolo, Bologna e Hellas Verona. Anche solo con quattro punti in più, oggi sarebbe stata a soli due punti dalla Juventus anziché. Anzi, ora sono sette, considerando gli scontri diretti a favore. L’Inter all’ultima giornata ha l’Atalanta che vorrà arrivare a tutti i costi seconda, invece il calendario della Juventus è più facile. Quello dell’Inter è oggettivamente più difficile. Mercato? Robin Gosens piace molto ai nerazzurri di Milano, ma Antonio Percassi respingerebbe qualsiasi tipo di offerta al momento. In estate Antonio Conte prenderebbe subito Edin Dzeko se la Roma lo cedesse». Questi gli ultimi aggiornamenti di Pedullà, che crede poco allo scudetto nerazzurro e relativamente al mercato.