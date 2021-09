Pedullà: «Inter benissimo, Atalanta benino. Un’assenza importante»

Pedullà, in collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, ha parlato di Inter-Atalanta che è il big match di oggi per la sesta giornata di Serie A. Ecco il pensiero del giornalista, che vede un’assenza pesante nei bergamaschi (vedi convocati).

SUPER MATCH – Occhi puntati sulla sfida delle ore 18 al Meazza, per la sesta giornata di Serie A. Il giornalista Alfredo Pedullà dice la sua su come arrivano le due squadre allo scontro diretto: «L’Inter sta benissimo, l’Atalanta sta benino. Luis Fernando Muriel è chiaramente troppo importante per Gian Piero Gasperini, vediamo cosa succederà. Un pronostico? No no, io i pronostici li ascolto, ci sono i luminari».