Pedullà: «Inter-Atalanta, partita che darà delle risposte. Tempi accelerati»

Inter-Atalanta si giocherà sabato alle ore 18 e c’è curiosità per vedere questo vero e proprio scontro diretto. Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, segnala come la squadra di Inzaghi abbia già sistemato alcuni dubbi che si portava dietro dall’estate.

PRONTI ALLA PARTITA – Alfredo Pedullà volta già pagina e si lancia sul prossimo turno di Serie A: «Inter-Atalanta è una bella partita. Ci darà delle risposte, perché non è ancora la vera Atalanta e l’Inter per me è la squadra che ha accelerato al massimo i tempi di cognizione su un progetto completamente nuovo, dopo aver perso due pezzi da novanta come Achraf Hakimi e Romelu Lukaku».