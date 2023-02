Pedullà: «Inter, 7 sconfitte in 24 gare sono inammissibili! Inzaghi inventi»

L’Inter ha ottenuto contro il Bologna la settima sconfitta in 24 partite di campionato. Inzaghi sul banco degli imputati. Ne parla Pedullà. Le sue parole in collegamento su Sportitalia

SERVE UNA SMOSSA − Alfredo Pedullà dice la sua sul rendimento dei nerazzurri: «Devo fare due premesse: uno, l’Inter deve cambiare proprietà, due, io stimo Inzaghi come allenatore. Però perdere 7 partite su 24 è inammissibile. L’Inter al primo tempo non si è presentata, era senz’anima. Napoli ingiocabile va bene, ma non giustifica le 7 sconfitte in 24 partite. Non giustifica che passi dalla prestazione contro Milan, Napoli e Porto a quelle contro Monza, Bologna ed Empoli. La gestione è stata sbagliata, Inzaghi deve far meglio. Mi aspetto un’Inter che non faccia le solite mosse, devi inventare qualcosa per dare all’Inter una parvenza diversa».