Pedullà: «Inter 30% per passare col Liverpool, poi spera in un’amnesia»

Pedullà non vede l’Inter favorita per l’ottavo di finale col Liverpool in Champions League. In collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, il giornalista segnala su cosa si possono aggrappare i nerazzurri.

CORSA A TRE – Alfredo Pedullà torna sulla classifica di Serie A: «Tre per il titolo? Può durare, perché la consistenza del Milan e il Napoli può durare. Di scontri diretti l’Inter ha soltanto la Juventus, mi sorprenderei se fra un mese avesse sette-otto punti di vantaggio. Il triangolo lo dobbiamo considerare e dopo sabato può durare. Il Napoli, come il Milan, ha avuto duecentocinquanta problemi ed è un miracolo che sia ancora aggrappato: per me sta facendo una grande stagione».

A CACCIA DI UN’IMPRESA – Pedullà valuta le possibilità dell’Inter contro il Liverpool in Champions League: «Ha un 25-30%, te lo devi giocare. Poi il campo molto spesso dà delle sensazioni diverse, però loro sono una squadra che se anche dovesse staccare l’interruttore per trenta minuti quando lo riattacca lo fa male. Puoi sperare in un momento di amnesia: è meglio avere Mohamed Salah al 60% che un altro al 100%».