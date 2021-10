Pedullà: «Insigne all’Inter, dove lo metti? Fatico a vederlo con Inzaghi»

Pedullà vede qualche problema per Insigne all’Inter, dopo le voci di questi giorni. Il giornalista, in collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, non ritiene che sia compatibile col modulo di Inzaghi.

NON ADATTO – Alfredo Pedullà commenta la situazione legata a Lorenzo Insigne: «Io penso che, fin quando lui avrà un discorso aperto con il Napoli, non ci saranno altre tentazioni. Se l’Inter dovesse prendere Insigne a parametro zero significa che Simone Inzaghi cambia sistema. Cioè: sta rinnovando Lautaro Martinez a sei milioni, la prima punta è Edin Dzeko. Dove gioca Insigne? La prima domanda che uno deve farsi è dove giocherebbe Insigne. Ha parlato anche Cristiano Giuntoli (vedi articolo), ha detto che lui vuole restare ed è un problema economico. Questa è una storia che appartiene non solo al suo desiderio di rimanere al Napoli, ma anche a un progetto intorno. Io nel 3-5-2 di Inzaghi fatico a vederlo, al Napoli è diverso».