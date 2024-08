Pedullà: «Hermoso, l’Inter ha fatto una scelta! Chiesa rischia un danno»

Da Mario Hermoso, svincolato dell’Atletico Madrid, a Federico Chiesa, ai ferri corti con la Juventus. Alfredo Pedullà approfondisce la situazione dei due calciatori accostati all’Inter.

STRADA TRACCIATA – Alfredo Pedullà interviene sul proprio canale Youtube per fare luce su alcune vicende di mercato. Il giornalista di Sportitalia si sofferma anche su Mario Hermoso, circolato in orbita Inter come rinforzo per la difesa: «Voci infondate su Hermoso riproposto all’Inter. Non è una traiettoria o una traccia. L’Inter ha fatto una scelta abbastanza chiara e convinta. Abbastanza infondata anche la voce di Hummels proposto alla Juventus. Sono due signori di grande spessore e grande esperienza ma in questo momento non rientrano nei piani delle società italiane». Nonostante l’agente di Hermoso sia stato avvisato nei giorni scorsi a Milano, sembra che la pista Inter non sia più da prendere in considerazione. Resta però la necessità per i nerazzurri di intervenire in difesa.

Non solo Hermoso, il parere di Pedullà anche su Chiesa!

RISCHIO – Alfredo Pedullà, poi, dopo essersi soffermato sul tema Hermoso, continua parlando di un altro nome caldo sul mercato, recentemente accostato all’Inter: «L’agente di Federico Chiesa fin qui ha portato zero proposte, ciò significa che se la tendenza è quello di portarlo via a parametro zero dalla prossima stagione bisognerebbe pensare ai danni che potrebbe avere il calciatore restando un’altra stagione ai margini. Anche perché non ci sarebbero possibilità di manovra per il reinserimento. Penso che quello con la Juventus sia un rapporto ormai finito, a prescindere dal mercato che si chiuderà il 30 agosto».