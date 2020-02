Pedullà: “Handanovic rientra! Chong, offerta rinnovo ma Inter positiva”

Handanovic potrebbe tornare a breve, per questo motivo l’Inter non ha preso Viviano. Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per “Aspettando il weekend” su Sportitalia, ha parlato anche della possibilità di prendere Chong, in scadenza di contratto col Manchester United.

INGAGGIO CONGELATO – Alfredo Pedullà racconta com’è saltato il tesseramento di un nuovo portiere: «Emiliano Viviano già all’ora di pranzo aveva capito, lasciando l’albergo di Milano dov’era stato negli ultimi tre-quattro giorni, che l’Inter aveva avuto delle notizie diciamo così confonrtanti. Non entro nei report, che dovrà fare chiaramente l’Inter sulle condizioni di Samir Handanovic, ma evidentemente la cosa sta rientrando. Viviano ha lasciato l’albergo di Milano dopo aver fatto le visite e tutto quello che abbiamo raccontato negli scorsi giorni».

GRATIS? – Pedullà vede invece vicino un altro acquisto: «Su Tahith Chong l’Inter era andata in vantaggio e in pole position il 22 gennaio, avevamo raccontato questo pressing nei confronti di Chong. È un esterno classe ’99 in scadenza col Manchester United, non siamo proprio allo scambio di documenti ma siamo a uno stato comunque positivo. L’Inter c’è, il Manchester United gli presenterà un rinnovo di contratto nei prossimi giorni che ci aspettiamo rifiuterà. La Juventus è un po’ defilata, c’è il Barcellona ma l’Inter ha fatto una proposta da un milione e ottocentomila euro più bonus. Chong potrebbe essere un altro acquisto a parametro zero».

SCONTRO DIRETTO – Oltre a esprimersi su Handanovic e Chong Pedullà affronta il tema Lazio-Inter, con la corsa titolo aperta: «La partita di domenica sera indirizza non poco, se non dovesse finire in pareggio. Per la Juventus giocare due scontri diretti in casa, con Inter e Lazio, in condizioni di normalità è un vantaggio a maggior ragione avendo vinto lo scontro diretto di Milano. Penso che domenica sera avremo le idee un po’ più chiare».