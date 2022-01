Pedullà: «Gosens-Inter? Come l’arrivo di Hakimi, è il colpo che ti ribalta!»

Gosens sarà un giocatore dell’Inter molto probabilmente già nella giornata di oggi: sono in programma le visite mediche. Da Sportitalia Mercato Pedullà celebra il colpo di gennaio e lo paragona a quando arrivò Hakimi nell’estate del 2020.

AL MEGLIO – Alfredo Pedullà commenta l’arrivo di Robin Gosens: «L’Inter non ha sbagliato nulla da questa nuova gestione con Piero Ausilio e Giuseppe Marotta. Ha indovinato tutto dall’estate, si è portata avanti con il lavoro perché chiaramente farà altre cose per l’estate. Ha scartato l’ipotesi Matthias Ginter, non era calda su Filip Kostic perché era proposto ma doveva trattare con l’Eintracht Francoforte e cercavano di più. Gosens è il plus, è come quando è arrivato Achraf Hakimi: era il colpo che ti ribalta quello che avevi pensato sulle fasce, garantendoti il miglior esterno in circolazione».