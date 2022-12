Pedullà: «Gosens? Difficile parta a gennaio! L’Inter non regalerà il suo cartellino»

Pedullà parla della sessione invernale di mercato dell’Inter. Il giornalista, in collegamento con Sportitalia, si sofferma, in particolare, sulla situazione di Gosens. Di seguito le dichiarazione dell’opinionista di “Sportitalia Mercato”.

DIFFICILE – Alfredo Pedullà entra nel merito del mercato in uscita dell’Inter. Intervenuto durante il collegamento con Sportitalia, il giornalista afferma: «L’operazione di Robin Gosens (vedi focus) è molto difficile da sbloccare a gennaio. L’Inter sicuramente non ha intenzione di regalare il cartellino del calciatore. Chi è interessato non può pensare di prenderlo con la formula di diritto di riscatto. Se ne riparlerà nella sessione estiva di mercato». Questo il pensiero di Pedullà, opinionista fisso di “Sportitalia Mercato” sul futuro di Gosens in nerazzurro.