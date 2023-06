Pedullà: «Frattesi ha scelto. Thuram-Inter? Sì senza giri di parole!»

Pedullà ha parlato dell’affaire Davide Frattesi, che ha scelto l’Inter come sua prossima squadra. Poi commenta il colpo Thuram, nerazzurro da poche ore

GERARCHIA CHIARA − Alfredo Pedullà, su Sportitalia.com, si espone su Frattesi: «Davide Frattesi ha scelto l’Inter, è il nome della famosa squadra preferita che (giustamente) il suo agente Riso non vuole svelare. Giustamente perché fino a quando non ci sarà la parola fine a questa vicenda è giusto mettere un piccolo freno a mano. Frattesi ha scelto l’Inter perché si è mossa prima, perché il progetto tecnico lo convince, perché giocare accanto a Barella lo intriga, eventuali e varie. Il Milan può sperare sempre che qualcosa non vada bene in casa Inter per inserirsi, ma la gerarchia è chiara».

CONSTATAZIONE − Poi Pedullà non ha dubbi su Thuram, fresco nerazzurro: «Thuram ha detto sì senza troppi giri di parole. Probabilmente ha fatto valutazioni tattiche, ha pensato al flirt con Lautaro Martinez, alla possibilità di trovare anche Lukaku. Forse anche al fatto che il destino aveva deciso così, due anni fa l’Inter lo stava trattando e mancavano due anni alla scadenza del contratto. Il Borussia Monchengladbach faceva resistenza, poi l’infortunio e la necessità di andare su Correa. L’Inter ha fatto in poche ore quanto il Milan non ha fatto in diverse settimane, non è una critica ma una constatazione. E adesso non si può dire che, siccome non l’ho preso io piuttosto è andato da lui, stiamo parlando di un attaccante non all’altezza. Thuram a parametro zero è un ottimo colpo eccome se lo è».