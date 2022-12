Pedullà: «Fabbian? Non c’è futuro migliore di un presente già luminoso!»

Fabbian è stato nuovamente protagonista con la Reggina. Suo il gol che ha aperto la sfida contro il Brescia (vedi articolo). Cinque gol già per il centrocampista di proprietà dell’Inter. Ne parla Pedullà su Instagram

CRACK − Alfredo Pedullà dice la sua sulla giovane stellina dell’Inter e della Reggina: «I giovani, quelli bravi, hanno un perché quando stanno in campo – da protagonisti – e non riscaldano una panchina. Giovanni Fabbian è un 2003, proprietà Inter, che riscalda i sogni a occhi aperti della Reggina. Centrocampista da 5 gol fin qui in Serie B, tempi di inserimento da attaccante vero. Fateli giocare, quando sono bravi: non c’è futuro migliore di un presente già luminoso».