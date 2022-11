Pedullà: «Errore trattenere Skriniar, c’era Bremer! Inter dati scandalosi»

L’Inter non dà più sicurezze, sembrano ormai lontani i periodi di vittorie degli ultimi anni. Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha sentenziato sulla squadra nerazzurra, sulla stagione e soprattutto su errori precedentemente commessi, in riferimento alla questione Skriniar.

MERCATO SBAGLIATO – L’Inter continua a sbagliare, perde la sua quinta partita in Serie A e subisce i gol numero 18 e 19 dalla Juventus nella trasferta di Torino. I numeri sono sconfortanti e i responsabili non sono solamente i giocatori o l’allenatore. Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha detto questo sulla situazione attuale dell’Inter e sugli errori commessi quest’estate: «I dati che ci sono sull’Inter sono scandalosi. 5 sconfitte in 13 giornate, 19 gol subiti con proiezione che va verso i 50 a fine stagione. Queste statistiche non possono appartenere a squadre di questo livello, soprattutto all’Inter. Tutto ciò chiama in causa le indecisioni della proprietà di quest’ultima estate. Errore grande è stato trattenere Milan Skriniar, ora in scadenza e senza rinnovo a novembre. La soluzione migliore sarebbe stata vendere lo slovacco e prendere Gleison Bremer. Tutto questo si paga».