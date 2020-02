Pedullà: “Ecco la differenza tra Sarri e Conte! Viviano aspetta l’Inter, ma…”

Pedullà – giornalista del “Corriere dello Sport” – a “Sportitalia Mercato” su Sportitalia difende Sarri dalle critiche evidenziando però un problema che lo differenzia da Conte. Intanto per Viviano all’Inter sono ore calde, ma serve pazienza sulle tempistiche

SARRI VS. CONTE – Qualche polemica di troppo a Torino, Alfredo Pedullà non fa drammi: «Non c’è crisi Juventus, ma un momento un po’ così sì. L’effetto Antonio Conte non è stato normale, ma si poteva intuire perché le prime stagioni di Conte sono sempre devastanti. Conte è arrivato e ha chiesto, non contento del mercato estivo ha chiesto anche a gennaio. E sono arrivati Victor Moses, Ashley Young e Christian Eriksen. La differenza è che Maurizio Sarri non chiede, ma accetta tutto quello che gli propongono: questo è il suo problema!».

PARACADUTE VIVIANO – Pedullà spiega a che punto è il “colpo” extra time dell’Inter: «Su Emiliano Viviano decideranno. L’Inter non avrebbe mai deciso alla vigilia di una partita che vedrà Daniele Padelli titolare perché aspetta il responso definitivo su Samir Handanovc. Da domani sera (cioè da oggi – mercoledì 12 febbraio -, ndr) in poi penso ci possa essere questo responso. Viviano si aspetta di firmare il contratto con l’Inter fino a giugno, però bisogna aspettare tante cose».