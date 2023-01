Pedullà: «Dzeko omaggio imperdonabile all’Inter. Mkhitaryan e Smalling…»

Dzeko e Mkhitaryan sono stati due giocatori presi a zero dall’Inter (il bosniaco quasi). Pedullà fa anche una considerazione su Smalling criticando l’operato di Pinto a Roma

ERRORI − Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Alfredo Pedullà ha analizzato il lavoro di Pinto alla Roma, da cui ne ha tratto giovamento l’Inter: «Nella gestione Pinto la Roma ha fatto regali in libertà senza riflettere come avrebbe dovuto. Semplicemente perché un ciclo può essere finito e un acquisto può essere sbagliato, ma senza distribuire cadeau depauperando il patrimonio. Dzeko all’Inter in omaggio, errore imperdonabile. Pedro alla Lazio gratis, neanche un euro incassato. Piuttosto un ingaggio scaricato, con la necessità di non cederlo all’estero in modo da non perdere il vantaggio del Decreto Crescita. La Lazio ringrazierà nei secoli. Mkhitaryan e la tempistica del rinnovo: non il massimo, al punto che l’armeno ha poi scelto di andare all’Inter, lasciando Tiago con il cerino in mano. Nella speranza che non accada la stessa cosa con Smalling, tormentoni infiniti che a nessuno giovano».